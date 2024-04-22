Тугин Василий Петрович?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Тугин Петр?
Мать: Тугина Тугина Тугина
Рождение ребёнка
01.01.1863
Мать ребёнка: Тугина -
Владимирская губ., Вязниковский уезд
Место жительства
1879
Место жительства
1889
Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Старорусский уезд, Подгощская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тугина -
Владимирская губ., Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Тугина -
Владимирская губ., Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно