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Тугин Василий Петрович?

Место рождения

Погарицы, Рыловская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Тугин Петр?

Мать: Тугина Тугина Тугина

Погарицы, Рыловская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1863

Сын: Тугин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Тугина -

Владимирская губ., Вязниковский уезд
Место жительства
1879
Погарицы, Рыловская волость, Вязниковский уезд
Место жительства
1889
Шимск, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Старорусский уезд, Подгощская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугин Осип Васильевич

Мать ребёнка: Тугина -

Владимирская губ., Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Тугина -

Владимирская губ., Вязниковский уезд
Смерть
Неизвестно
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