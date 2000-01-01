Лазарева (Кононенко) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Кононенко) Наталья Яковлевна

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Место рождения

п.Дормидонтовка, Хабаровский край, Россия

Дата рождения

23.?.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.?.?

Отец: Кононенко Яков Иванович

Мать: Кононенко Клавдия Трофимовна

п.Дормидонтовка, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
06.?.?

Сын: Кононенко Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Кононенко Отец Анатольевич

г.Дальнегорск, Приморский край, Россия
Рождение ребёнка
14.?.?

Дочь: Пятышина Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Лазарев Сергей Афанасьевич

г.Дальнегорск, Приморский край, Россия.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Сергей Афанасьевич

г.Дальнегорск, Приморский край, Россия
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