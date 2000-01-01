Лазарева (Кононенко) Наталья Яковлевна
Место рожденияп.Дормидонтовка, Хабаровский край, Россия
Дата рождения23.?.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.?.?
п.Дормидонтовка, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
06.?.?
Сын: Кононенко Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Кононенко Отец Анатольевич
г.Дальнегорск, Приморский край, Россия
Рождение ребёнка
14.?.?
Дочь: Пятышина Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Лазарев Сергей Афанасьевич
г.Дальнегорск, Приморский край, Россия.
Бракосочетание
Неизвестно
г.Дальнегорск, Приморский край, Россия