Лазарев Сергей Афанасьевич
Место рожденияс.Маргаритово, Ольгинский район, Приморский край, Россия
Дата рождения03.?.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
03.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Маргаритово, Ольгинский район, Приморский край, Россия
Рождение ребёнка
14.?.?
Дочь: Пятышина Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Лазарева Наталья Яковлевна
г.Дальнегорск, Приморский край, Россия.
Бракосочетание
Неизвестно
г.Дальнегорск, Приморский край, Россия