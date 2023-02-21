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Лазарев Сергей Афанасьевич

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Место рождения

с.Маргаритово, Ольгинский район, Приморский край, Россия

Дата рождения

03.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Маргаритово, Ольгинский район, Приморский край, Россия
Рождение ребёнка
14.?.?

Дочь: Пятышина Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Лазарева Наталья Яковлевна

г.Дальнегорск, Приморский край, Россия.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Наталья Яковлевна

г.Дальнегорск, Приморский край, Россия
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