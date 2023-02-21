Кононенко Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.?.?

Дочь: Лазарева Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Кононенко Клавдия Трофимовна

п.Дормидонтовка, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононенко Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Кононенко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононенко Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Кононенко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононенко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононенко Клавдия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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