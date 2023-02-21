Кононенко Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.?.?
Дочь: Лазарева Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Кононенко Клавдия Трофимовна
п.Дормидонтовка, Хабаровский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кононенко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононенко Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Кононенко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононенко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно