Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1922 г.р.
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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимонов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
20.06.1922

Дочь: Степанькова (Баландина) Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Баландин Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баландин Гавриил Семенович

Смерть
1966

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