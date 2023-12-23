Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимонов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
20.06.1922
Дочь: Степанькова (Баландина) Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Баландин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1935
Смерть
1966