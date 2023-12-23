Степанькова (Баландина) Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанькова (Баландина) Ольга Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1922

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1922

Отец: Баландин Гавриил Семенович

Мать: Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Степанькова) Галина

Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаньков Николай

Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаньков Виктор

Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович

Рождение ребёнка
14.02.1951

Сын: Степаньков Александр Кесарьевич

Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович

Таежно-Александровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.05.1962

Дочь: Савина (Степанькова) Надежда

Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович

Смерть
1998

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