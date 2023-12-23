Степанькова (Баландина) Ольга Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1922
Дата смерти1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Степанькова) Галина
Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаньков Николай
Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаньков Виктор
Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович
Рождение ребёнка
14.02.1951
Сын: Степаньков Александр Кесарьевич
Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович
Таежно-Александровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.05.1962
Дочь: Савина (Степанькова) Надежда
Отец ребёнка: Степаньков Кесарий Илларионович
Смерть
1998