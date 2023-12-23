Баландин Гавриил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баландин Семён
Мать: Баландина Марфа
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
20.06.1922
Дочь: Степанькова (Баландина) Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1935
Смерть
1938