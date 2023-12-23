Баландин Гавриил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландин Гавриил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1922 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баландин Семён

Мать: Баландина Марфа

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
20.06.1922

Дочь: Степанькова (Баландина) Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баландина (Тимонова) Лукерья Степановна

Смерть
1938

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