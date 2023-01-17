Груздева Лукерья Григорьева
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Груздев Максим Васильев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Груздев Терентий Максимович
Отец ребёнка: Груздев Максим Васильев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа Максимова
Отец ребёнка: Груздев Максим Васильев
Рождение ребёнка
1781
Сын: Груздев Михайло Максимович
Отец ребёнка: Груздев Максим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно