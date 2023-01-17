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Груздева Лукерья Григорьева

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Место рождения

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинки, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Груздев Максим Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Груздев Терентий Максимович

Отец ребёнка: Груздев Максим Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Груздев Максим Васильев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Груздев Михайло Максимович

Отец ребёнка: Груздев Максим Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Максим Васильев

Смерть
Неизвестно
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