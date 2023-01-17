Груздев Максим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Груздев Василий Иванов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Груздева Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Груздев Терентий Максимович
Мать ребёнка: Груздева Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марфа Максимова
Мать ребёнка: Груздева Лукерья Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Груздев Михайло Максимович
Мать ребёнка: Груздева Лукерья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно