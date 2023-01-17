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Груздев Максим Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Груздев Василий Иванов

Мать: Груздева Устинья Семёнова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Груздева Лукерья Григорьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Груздев Терентий Максимович

Мать ребёнка: Груздева Лукерья Григорьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марфа Максимова

Мать ребёнка: Груздева Лукерья Григорьева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Груздев Михайло Максимович

Мать ребёнка: Груздева Лукерья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Лукерья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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