Блинова Настасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Алимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно