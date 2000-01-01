Блинова Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Настасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Блинов Феодор Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Блинов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Алимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Евтропович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Евтропович

Смерть
Неизвестно
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