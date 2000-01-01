Блинов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Блинов Иван Евтропович

Мать: Блинова Настасия

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Блинов Июда Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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