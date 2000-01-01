Блинов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Блинов Иван Евтропович
Мать: Блинова Настасия
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Блинов Июда Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно