Волков Олег Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1900 ст.
Дата смерти10.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Игнатченко Мария Олеговна
Мать ребёнка: Волкова Софья Всеволодовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Софья Всеволодовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1996
Москва, город федерального значения Москва