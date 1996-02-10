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Волков Олег Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.01.1900 ст.

Дата смерти

10.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
09.01.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Игнатченко Мария Олеговна

Мать ребёнка: Волкова Софья Всеволодовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Всеволод Олегович

Мать ребёнка: Волкова Софья Всеволодовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Софья Всеволодовна

Смерть
10.02.1996
Москва, город федерального значения Москва
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