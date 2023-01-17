Галкин Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1813 ст.
Дата смерти26.01.1896 ст.
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1813 ст.
Отец: Галкин Яков Гаврилович
Мать: Галкина Прасковья
Крещение
02.03.1813 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Гавриило-Архангельская церковь. Восприемник - крестьянин Иван Иванович Обухов.
Рождение ребёнка
1837
Сын: Галкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.01.1896 ст.