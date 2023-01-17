Галкин Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Александр Яковлевич

Галкин Александр Яковлевич

avatar

Место рождения

Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

01.03.1813 ст.

Дата смерти

26.01.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1813 ст.

Отец: Галкин Яков Гаврилович

Мать: Галкина Прасковья

Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Крещение
02.03.1813 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Гавриило-Архангельская церковь. Восприемник - крестьянин Иван Иванович Обухов.
Рождение ребёнка
1837

Сын: Галкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Смерть
26.01.1896 ст.
Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close