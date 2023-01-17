Галкина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкина Прасковья

Галкина Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1813 ст.

Сын: Галкин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Галкин Яков Гаврилович

Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1814 ст.

Сын: Галкин Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Галкин Яков Гаврилович

Ершово, Семенковская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Яков Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close