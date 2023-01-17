Галкина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1813 ст.
Сын: Галкин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Галкин Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
06.08.1814 ст.
Отец ребёнка: Галкин Яков Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно