Малахий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1772
Жена: Елена Михайлова
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мария Малахиева
Мать ребёнка: Елена Михайлова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ульяна Малахиева
Мать ребёнка: Елена Михайлова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Домника Малахиева
Мать ребёнка: Елена Михайлова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Малахиева
Мать ребёнка: Елена Михайлова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1784
Сын: Федор Малахиев
Мать ребёнка: Елена Михайлова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1784
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния