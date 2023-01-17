Малахий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1772

Жена: Елена Михайлова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мария Малахиева

Мать ребёнка: Елена Михайлова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ульяна Малахиева

Мать ребёнка: Елена Михайлова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Домника Малахиева

Мать ребёнка: Елена Михайлова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Малахиева

Мать ребёнка: Елена Михайлова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Федор Малахиев

Мать ребёнка: Елена Михайлова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1784
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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