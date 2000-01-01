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Федор Малахиев

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Место рождения

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Малахий Петров

Мать: Елена Михайлова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Никита Федоров

Мать ребёнка: не указана

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1822
Переведены в с. Лахи из № 3 д. Панская Нива
Место жительства
Неизвестно
с. Лахи
Смерть
Неизвестно
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