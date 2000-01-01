Федор Малахиев
Место рожденияд. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Малахий Петров
Мать: Елена Михайлова
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никита Федоров
Мать ребёнка: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1822
Переведены в с. Лахи из № 3 д. Панская Нива
Место жительства
Неизвестно
с. Лахи
Смерть
Неизвестно