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Матрена Малахиева

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Место рождения

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Малахий Петров

Мать: Елена Михайлова

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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