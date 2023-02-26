Потапий Андреев
Место рожденияд.Добаши
Дата рождения1775
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Андрей Иванов
Мать: не указана
д.Добаши
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ермолай Потапов
Мать ребёнка: Домна Акимова
д.Добаши
Бракосочетание
16.10.1793
Жена: Домна Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.04.1799
Сын: Иван Потапов
Мать ребёнка: Домна Акимова
д.Добаши
Рождение ребёнка
12.08.1801
Сын: Антоний Потапов
Мать ребёнка: Домна Акимова
д.Добаши
Рождение ребёнка
01.09.1806
Дочь: Евдокия Потапова
Мать ребёнка: Евдокия Антипова
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Антипова
Смерть
1798
д.Добаши