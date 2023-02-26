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Потапий Андреев

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Место рождения

д.Добаши

Дата рождения

1775

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.
До 1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Андрей Иванов

Мать: не указана

д.Добаши
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ермолай Потапов

Мать ребёнка: Домна Акимова

д.Добаши
Бракосочетание
16.10.1793

Жена: Домна Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.04.1799

Сын: Иван Потапов

Мать ребёнка: Домна Акимова

д.Добаши
Рождение ребёнка
12.08.1801

Сын: Антоний Потапов

Мать ребёнка: Домна Акимова

д.Добаши
Рождение ребёнка
01.09.1806

Дочь: Евдокия Потапова

Мать ребёнка: Евдокия Антипова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Антипова

Смерть
1798
д.Добаши
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