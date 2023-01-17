Банников Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиОколо 22.05.1951
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Банников Афанасий
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Военная служба
1938
Рождение ребёнка
14.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банникова Клавдия Ивановна
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Рождение ребёнка
10.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банникова Клавдия Ивановна
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Смерть
Около 22.05.1951
Новодеревенское кладбище