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Банников Николай Афанасьевич

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Место рождения

Алчевск

Дата рождения

1917

Дата смерти

Около 22.05.1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Банников Афанасий

Мать: Банникова Фёкла Васильевна

Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Военная служба
1938
Рождение ребёнка
14.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Клавдия Ивановна

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Рождение ребёнка
10.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Клавдия Ивановна

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Смерть
Около 22.05.1951
Новодеревенское кладбище
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