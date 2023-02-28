Банникова (Ларина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Ларина) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

15.03.1918

Дата смерти

13.11.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918

Отец: Ларин Иван

Мать: Ларина Аграфена Романовна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Банников Николай Афанасьевич

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Рождение ребёнка
10.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Банников Николай Афанасьевич

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Смерть
13.11.1993
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