Банникова (Ларина) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1918
Дата смерти13.11.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918
Отец: Ларин Иван
Рождение ребёнка
14.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Банников Николай Афанасьевич
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Рождение ребёнка
10.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Банников Николай Афанасьевич
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Смерть
13.11.1993