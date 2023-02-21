Банникова Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова Фёкла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Банников Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Банников Афанасий

Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Рождение ребёнка
1911

Сын: Банников Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Банников Афанасий

Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Тамара Афанасьевна

Отец ребёнка: Банников Афанасий

Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Рождение ребёнка
1917

Сын: Банников Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Банников Афанасий

Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Рождение ребёнка
22.04.1919

Сын: Банников Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Банников Афанасий

Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Смерть
Неизвестно
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