Банникова Фёкла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1907
Сын: Банников Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Банников Афанасий
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Рождение ребёнка
1911
Сын: Банников Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Банников Афанасий
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Тамара Афанасьевна
Отец ребёнка: Банников Афанасий
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Рождение ребёнка
1917
Сын: Банников Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Банников Афанасий
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Рождение ребёнка
22.04.1919
Сын: Банников Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Банников Афанасий
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Смерть
Неизвестно