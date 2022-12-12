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Банников Григорий Афанасьевич

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Место рождения

Алчевск

Дата рождения

1911

Дата смерти

28.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Банников Афанасий

Мать: Банникова Фёкла Васильевна

Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Смерть
28.10.1941
Похороны
Неизвестно
Смушкино, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Крымская АССР, Красно-Перекопский р-н, Красноармейский с/с, д. Южное Уржино, выс. 0,7
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