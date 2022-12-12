Банников Григорий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти28.10.1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Банников Афанасий
Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск
Смерть
28.10.1941
Похороны
Неизвестно
Смушкино, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Крымская АССР, Красно-Перекопский р-н, Красноармейский с/с, д. Южное Уржино, выс. 0,7