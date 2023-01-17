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Исаков Александр Борисович

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Место рождения

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.08.1911

Дата смерти

24.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1911

Отец: Исаков Борис Николаевич

Мать: Исакова Евдокия Степановна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1935

Дочь: Шаронова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна

пос. Щучий мыс
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Исакова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна

пос. Щучий мыс
Рождение ребёнка
18.08.1939

Сын: Исаков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1942

Дочь: Гофман Александра Александровна

Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1945

Сын: Исаков Пётр Александрович

Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна

Новоюгино, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Анна Ивановна

Смерть
24.12.1986
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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