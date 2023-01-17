Исаков Александр Борисович
Место рождения
Дата рождения23.08.1911
Дата смерти24.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1911
Рождение ребёнка
14.11.1935
Дочь: Шаронова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна
пос. Щучий мыс
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Исакова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна
пос. Щучий мыс
Рождение ребёнка
18.08.1939
Сын: Исаков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1942
Дочь: Гофман Александра Александровна
Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1945
Сын: Исаков Пётр Александрович
Мать ребёнка: Исакова Анна Ивановна
Новоюгино, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Анна Ивановна
Смерть
24.12.1986