Исаков Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения1851 или 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 или 1857
Работа или профессия
1902
Список дел из фондов Государственного архива Томской области. N° оп. 2, N° дела 5258 Дело о предоставлении крестьянину Б. Н. Исакову разрешения на открытие предприятия по производству кирпича возле с... Показать все
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Исакова Евдокия Степановна
Место жительства
1910
Посемейный именной список населения с. Сузун, 1910 г.: Исаков Б. Н. 52 г. Сын Василий 7 л.
Рождение ребёнка
23.08.1911
Сын: Исаков Александр Борисович
Мать ребёнка: Исакова Евдокия Степановна
Осуждение
1931
Список высланных кулаков из пределов Битковского уезда и Сузунских районов. Ф. 1, оп. 1, д. 82. Завод-Сузун: Исаков Б. Н. 80 л. жена Евдокия 65 л. сын Александр 18 л.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно