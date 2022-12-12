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Исаков Борис Николаевич

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Место рождения

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1851 или 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 или 1857

Отец: Исаков Николай Иванович

Мать: Исакова Феодосия Васильевна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
1902
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Список дел из фондов Государственного архива Томской области. N° оп. 2, N° дела 5258 Дело о предоставлении крестьянину Б. Н. Исакову разрешения на открытие предприятия по производству кирпича возле с... Показать все
Рождение ребёнка
1903

Сын: Исаков Василий Борисович

Мать ребёнка: Исакова Евдокия Степановна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
1910
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Посемейный именной список населения с. Сузун, 1910 г.: Исаков Б. Н. 52 г. Сын Василий 7 л.
Рождение ребёнка
23.08.1911

Сын: Исаков Александр Борисович

Мать ребёнка: Исакова Евдокия Степановна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Осуждение
1931
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Список высланных кулаков из пределов Битковского уезда и Сузунских районов. Ф. 1, оп. 1, д. 82. Завод-Сузун: Исаков Б. Н. 80 л. жена Евдокия 65 л. сын Александр 18 л.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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