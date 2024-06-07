Чухина Евгения Дмитриевна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чухина Евгения Дмитриевна

Место рождения

Когаш, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Когаш, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
23.01.1872 ст.

Муж: Чухин Ипполит Александрович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Чухина Анна Ипполитовна

Отец ребёнка: Чухин Ипполит Александрович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Чухина Антонина Ипполитовна

Отец ребёнка: Чухин Ипполит Александрович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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