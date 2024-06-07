Чухина Евгения Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Чухина Анна Ипполитовна
Отец ребёнка: Чухин Ипполит Александрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Чухина Антонина Ипполитовна
Отец ребёнка: Чухин Ипполит Александрович
Смерть
Неизвестно