Толкачев Анатолий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачев Анатолий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1939

Отец: Толкачёв Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1969

Дочь: Шалина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Заблоцкая Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1972

Дочь: Толкачева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Заблоцкая Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
05.03.1981

Сын: Толкачёв Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Заблоцкая Людмила Михайловна

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