Толкачев Анатолий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1939
Отец: Толкачёв Антон
Рождение ребёнка
13.12.1969
Дочь: Шалина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Заблоцкая Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
19.11.1972
Дочь: Толкачева Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Заблоцкая Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
05.03.1981
Сын: Толкачёв Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Заблоцкая Людмила Михайловна