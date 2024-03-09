Шалина Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалина Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1969

Отец: Толкачев Анатолий Антонович

Мать: Заблоцкая Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
25.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Валерий Генадьевич

Рождение ребёнка
20.04.1995

Дочь: Мочалова Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Мочалов Валерий Генадьевич

Рождение ребёнка
03.11.2013

Дочь: Шалина Алена Олеговна

Отец ребёнка: не указан

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