Шалина Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1969
Рождение ребёнка
25.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мочалов Валерий Генадьевич
Рождение ребёнка
20.04.1995
Дочь: Мочалова Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Мочалов Валерий Генадьевич
Рождение ребёнка
03.11.2013
Дочь: Шалина Алена Олеговна