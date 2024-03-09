Заблоцкая Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1969
Дочь: Шалина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Толкачев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
19.11.1972
Дочь: Толкачева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Толкачев Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
05.03.1981
Сын: Толкачёв Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Толкачев Анатолий Антонович