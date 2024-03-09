Заблоцкая Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заблоцкая Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1969

Дочь: Шалина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Толкачев Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
19.11.1972

Дочь: Толкачева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Толкачев Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
05.03.1981

Сын: Толкачёв Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Толкачев Анатолий Антонович

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