Ульянов Мирон Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Ульянов Мирон Иванович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Супруги
Ульянова Татьяна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Ульянова) Матрёна Мироновна20.?.1906 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.?.1906 ст.

Дочь: (Ульянова) Матрёна Мироновна

Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Ивановна

Губари, Борисоглебский, Воронежская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.