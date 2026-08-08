Ульянов Мирон Иванович
мужской, родился Неизвестно, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Супруги
Ульянова Татьяна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Ульянова) Матрёна Мироновна20.?.1906 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.?.1906 ст.
Дочь: (Ульянова) Матрёна Мироновна
Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Ивановна
Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно