Хазова Агапия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1850
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1851
Рождение ребёнка
04.06.1852
Рождение ребёнка
13.11.1854
Рождение ребёнка
21.01.1857
Дочь: Марья Игнатьева
Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев
Рождение ребёнка
06.11.1858
Рождение ребёнка
28.04.1860
Рождение ребёнка
24.08.1861
Рождение ребёнка
11.08.1863
Рождение ребёнка
13.02.1865
Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев
Смерть
Неизвестно