Хазова Агапия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХазова Агапия Васильева

Хазова Агапия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1850

Муж: Хазов Игнатий Дмитриев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
20.06.1851

Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев

Рождение ребёнка
04.06.1852

Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев

Рождение ребёнка
13.11.1854

Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев

Рождение ребёнка
21.01.1857

Дочь: Марья Игнатьева

Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев

Рождение ребёнка
06.11.1858

Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1860

Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев

Рождение ребёнка
24.08.1861

Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев

Рождение ребёнка
11.08.1863

Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1865

Сын: Хазов Фёдор Игнатьевич

Отец ребёнка: Хазов Игнатий Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close