Соян Виктор Кадып-оолович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пээмот Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Соян Сай-суу Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соян Саян Викторович
Мать ребёнка: Соян Сай-суу Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соян Сай-суу Ивановна