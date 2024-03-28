Пээмот Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соян Виктор Кадып-оолович
Мать: Соян Сай-суу Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пээмот Оттуг-маа
Отец ребёнка: Пээмот Ирмэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ховалыг Лопсан-Базыр
Отец ребёнка: Пээмот Ирмэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ховалыг Самба
Отец ребёнка: Пээмот Ирмэ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пээмот Ирмэ