Пээмот Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пээмот Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Виктор Кадып-оолович

Мать: Соян Сай-суу Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пээмот Оттуг-маа

Отец ребёнка: Пээмот Ирмэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ховалыг Лопсан-Базыр

Отец ребёнка: Пээмот Ирмэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ховалыг Самба

Отец ребёнка: Пээмот Ирмэ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пээмот Ирмэ

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