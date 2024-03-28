Соян Саян Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соян Виктор Кадып-оолович
Мать: Соян Сай-суу Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соян Севил Саяновна
Мать ребёнка: Соян Анчимаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соян Виктория Саяновна
Мать ребёнка: Соян Анчимаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соян Олеся Саяновна
Мать ребёнка: Соян Анчимаа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соян Анчимаа