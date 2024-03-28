Соян Саян Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соян Саян Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соян Виктор Кадып-оолович

Мать: Соян Сай-суу Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Севил Саяновна

Мать ребёнка: Соян Анчимаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Виктория Саяновна

Мать ребёнка: Соян Анчимаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Олеся Саяновна

Мать ребёнка: Соян Анчимаа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соян Анчимаа

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