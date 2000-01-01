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Вшивцев Михей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685 ст.

Отец: Вшивцев Павел Карпович

Мать: Вшивцева Домна Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1706 ст.

Сын: Вшивцев Елисей Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева Домна Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Домна Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
починок Ванзазовской, Россия
Смерть
После 1710
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