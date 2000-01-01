Вшивцев Михей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685 ст.
Отец: Вшивцев Павел Карпович
Мать: Вшивцева Домна Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.
Сын: Вшивцев Елисей Михайлович
Мать ребёнка: Вшивцева Домна Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
починок Ванзазовской, Россия
Смерть
После 1710