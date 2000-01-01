Вшивцева (?) Домна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Домна Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1685 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706 ст.

Сын: Вшивцев Елисей Михайлович

Отец ребёнка: Вшивцев Михей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Михей Павлович

Место жительства
Неизвестно
починок Ванзазовской, Россия
Смерть
Неизвестно
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