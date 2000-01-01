Вшивцев Павел Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650 ст.
Отец: Вшивцев Карп .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Домна Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Домна Игнатьева
Место жительства
Неизвестно
починок Ванзазовской, Россия
Смерть
После 1710