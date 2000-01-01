Вшивцев Павел Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Павел Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1640 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650 ст.

Отец: Вшивцев Карп .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1685 ст.

Сын: Вшивцев Михей Павлович

Мать ребёнка: Вшивцева Домна Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Домна Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
починок Ванзазовской, Россия
Смерть
После 1710
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