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Комиссаров Иван Яковлевич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1819

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Комиссаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Комиссаров Никанор Иванович

Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Комиссаров Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Будаева (Комиссарова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Комиссаров Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Соловьева (Комиссарова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Комиссаров Пётр Иванович

Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1896
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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