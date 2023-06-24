Комиссаров Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Комиссаров Василий Иванович
Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Комиссаров Никанор Иванович
Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Комиссаров Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Будаева (Комиссарова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Комиссаров Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Соловьева (Комиссарова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Комиссарова Анна Терентьевна
Смерть
1896