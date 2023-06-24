Комиссарова Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Комиссаров Василий Иванович
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Комиссаров Никанор Иванович
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Комиссаров Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Будаева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Комиссаров Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Соловьева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич
Смерть
1893