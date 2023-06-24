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Комиссарова Анна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Комиссаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Комиссаров Никанор Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Комиссаров Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Будаева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Комиссаров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Соловьева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Комиссаров Пётр Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван Яковлевич

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1893
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд