Бодунова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1905
Дочь: Жеглова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Бодунов Михаил
Тверская область, Бежецкий район
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бодунов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бодунов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бодунов Михаил
Смерть
Неизвестно