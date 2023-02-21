Бодунов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1905
Дочь: Жеглова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Бодунова Евдокия
Тверская область, Бежецкий район
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бодунова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бодунова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бодунова Евдокия
Смерть
1943