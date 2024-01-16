Летовальцев Марк Клементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцев Марк Клементьевич

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Летовальцев Клементий

Мать: не указана

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1665

Сын: Летовальцев Лука Маркович

Мать ребёнка: ?

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1675

Сын: Летовальцев Дмитрий Маркович

Мать ребёнка: ?

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1707

Сын: Летовальцев Фёдор Маркович

Мать ребёнка: ?

д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно
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