Летовальцев Марк Клементьевич
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Летовальцев Клементий
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1665
Сын: Летовальцев Лука Маркович
Мать ребёнка: ?
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1675
Сын: Летовальцев Дмитрий Маркович
Мать ребёнка: ?
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1707
Сын: Летовальцев Фёдор Маркович
Мать ребёнка: ?
д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно