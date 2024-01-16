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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1665
Сын: Летовальцев Лука Маркович
Отец ребёнка: Летовальцев Марк Клементьевич
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1675
Сын: Летовальцев Дмитрий Маркович
Отец ребёнка: Летовальцев Марк Клементьевич
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1707
Сын: Летовальцев Фёдор Маркович
Отец ребёнка: Летовальцев Марк Клементьевич
д. Харитоновская, Скорюково тож