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Летовальцев Клементий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Летовальцев Мартын Клементьев

Мать ребёнка: не указана

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Летовальцев Марк Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
До 1668

Сын: Летовальцев Антон Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Летовальцев Ефим Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Харитоновская, Скорюково тож
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