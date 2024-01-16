Летовальцев Клементий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Летовальцев Мартын Клементьев
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Летовальцев Марк Клементьевич
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
До 1668
Сын: Летовальцев Антон Клементьевич
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Летовальцев Ефим Клементьевич
д. Харитоновская, Скорюково тож