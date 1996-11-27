Погорелый Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогорелый Анатолий Александрович

Погорелый Анатолий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1937

Дата смерти

27.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937

Отец: Погорелый Александр Васильевич

Мать: Король Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.12.1960

Дочь: Леонова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Погорелая Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
04.08.1962

Сын: Погорелый Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Погорелая Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
02.04.1965

Дочь: Буйтова Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Погорелая Надежда Стефановна

Водный, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погорелая Надежда Стефановна

Смерть
27.11.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close