Погорелый Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1937
Дата смерти27.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1937
Рождение ребёнка
22.12.1960
Дочь: Леонова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Погорелая Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
04.08.1962
Сын: Погорелый Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Погорелая Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
02.04.1965
Дочь: Буйтова Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Погорелая Надежда Стефановна
Водный, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1996