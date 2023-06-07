Король (Самофал) Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король (Самофал) Нина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1916

Дата смерти

25.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1916

Отец: Самофал Тимофей Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1937

Сын: Погорелый Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Погорелый Александр Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1941

Дочь: Дмитриенко Людмила Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра Двойняшка Погорелого А.А.

Отец ребёнка: Погорелый Александр Васильевич

Смерть
25.02.1985
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