Король (Самофал) Нина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1916
Дата смерти25.02.1985
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1916
Отец: Самофал Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.12.1937
Сын: Погорелый Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Погорелый Александр Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1941
Дочь: Дмитриенко Людмила Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра Двойняшка Погорелого А.А.
Отец ребёнка: Погорелый Александр Васильевич
Смерть
25.02.1985