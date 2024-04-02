Помелов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1951
Дата смерти20.05.1993
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1951
Отец: Помелов Петр Васильевич
Мать: Помелова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
30.09.1973
Дочь: Елсукова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1978
Дочь: Цепелева Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.1993