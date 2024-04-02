Помелов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помелов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1951

Дата смерти

20.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1951

Отец: Помелов Петр Васильевич

Мать: Помелова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
30.09.1973

Дочь: Елсукова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1978

Дочь: Цепелева Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.05.1993
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