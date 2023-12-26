Цепелева (Помелова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепелева (Помелова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.07.1978

Дата смерти

26.12.2023

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1978

Отец: Помелов Алексей Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.05.2002

Сын: Цепелев Вадим Алексеевич

Отец ребёнка: Цепелев Алексей Николаевич

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.03.2007

Дочь: Цепелева Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Цепелев Алексей Николаевич

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепелев Алексей Николаевич

Смерть
26.12.2023
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