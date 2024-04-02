Елсукова (Помелова) Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елсукова (Помелова) Марина Алексеевна

Место рождения

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.09.1973

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1973

Отец: Помелов Алексей Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.03.1993

Сын: Лаптев Илья Анатольевич

Отец ребёнка: Лаптев Анатолий Петрович

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.09.2004

Сын: Елсуков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Елсуков Александр Васильевич

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елсуков Александр Васильевич

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