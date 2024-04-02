Елсукова (Помелова) Марина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1973
Отец: Помелов Алексей Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1993
Отец ребёнка: Лаптев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
24.09.2004
Сын: Елсуков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Елсуков Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно