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Роман Марков

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: ?

Мать: ?

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.12.1893

Жена: (Юрченкова) Анна (Агафия) Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: (Юрченкова) Анна (Агафия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1895

Сын: Пётр Романов

Мать ребёнка: (Юрченкова) Анна (Агафия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1898

Дочь: Анна Романова

Мать ребёнка: (Юрченкова) Анна (Агафия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1903

Дочь: Александра Романова

Мать ребёнка: (Юрченкова) Анна (Агафия) Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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