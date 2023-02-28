(Юрченкова) Анна (Агафия) Иванова
Место рождения
Дата рождения27.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1876
Бракосочетание
17.12.1893
Муж: Роман Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1894
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Роман Марков
Рождение ребёнка
09.09.1895
Сын: Пётр Романов
Отец ребёнка: Роман Марков
Рождение ребёнка
30.01.1898
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Роман Марков
Рождение ребёнка
05.11.1903
Дочь: Александра Романова
Отец ребёнка: Роман Марков
Смерть
Неизвестно