(Юрченкова) Анна (Агафия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юрченкова) Анна (Агафия) Иванова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1876

Отец: Юрченков Иван Иванов

Мать: Юрченкова Макрина (Макрида) Емельянова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.12.1893

Муж: Роман Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1894

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Роман Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1895

Сын: Пётр Романов

Отец ребёнка: Роман Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1898

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Роман Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1903

Дочь: Александра Романова

Отец ребёнка: Роман Марков

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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